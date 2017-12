El mensaje de Pablo Iglesias sobre el comunismo que según Podemos no debes creer

No. Pablo Iglesias no ha dicho en Twitter: "Soy comunista y me enorgullezco de ello".

Según Podemos, este mensaje es un bulo, y se suma a la tesis la cuenta Maldito Bulo, cuya función es desmentir las noticias y tuits falsos que circulan por la red.

Desde la cuenta aseguran que no hay ninguna prueba de que el Iglesias haya publicado algo así y echan unas paletas de tierra sobre ADios, la persona que ha hecho circular el tuit por la red social del pájaro azul y que en su perfil se define así: "Humanista y consejero. Bloqueado por el Coletas, el Billetero, Espiblack , Rita y Antonio Maestre etc etc... Si vota a Podemos le aconsejo no seguirme".

Este tuit de Pablo Iglesias es falso.



No hay ninguna prueba de su publicación.



Este tuitero también movió el tuit fake de Mónica Oltra. pic.twitter.com/I7rh9D4TYD — MALDITO BULO (@malditobulo) 9 de diciembre de 2017

Vale, pero echa un vistazo al vídeo y saca conclusiones.

La nuestra es que ahora no le conviene al 'Coletas' repetirlo, pero lo ha dicho muchas veces, cuando consideraba que ir de rojo feroz le daba votos y le ayudaba en su carrera.