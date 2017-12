La espectacular respuesta de la experta inmobiliaria a sus linchadores tras convertirse en fenómeno viral

Es el tema del momento en La Red, una explosión viral este 14 de diciembre de 2017 que se ha consolidado como uno de los mejores vídeos del año 2017 casi en el tiempo de descuento.

Los expertos financieros Simón Pérez (EIAF - Escuela de finanzas) y Silvia Charro (Engel&Völkers) son los protagonistas de esta propuesta de periodismo económico en Periodista Digital en la que explican por qué las hipotecas fijas son tan convenientes a día de hoy a la hora de afrontar esta fórmula de compra de vivienda.

El vídeo en cuestión ha tenido una repercusión inmediata totalmente abrumadora en las redes para los propios protagonistas, con tuiteros enfervorizados y, lo que es peor, con medios de comunicación sobrepasándose en sus interpretaciones generando un caldo de cultivo cargado de odio, desprecio y abuso a dos profesionales, que habrá que analizar con el Código Penal en la mano.

Es el caso, por ejemplo, de 'La Voz de Galicia' y su lamentable titular "El vídeo de los dos economistas que se «pasan de la raya» conmociona las redes".

En la misma línea, las lamentables maneras de 'El Español', que insinúa delicados asuntos en uno de sus párrafos interiores:

"Simón aparece totalmente descamisado, como si hubiese entrado en plano a las 7 de la mañana después de toda una noche de fiesta. Y ella permanece alerta como un búho realizando aspiraciones constantes, como si tuviese un resfriado de los que se pillan en el after".

Dos expertos inmobiliarios lo petan con el video viral del momento.

O por ejemplo, la ofensa hecha información recogida en eldiario.es con una recopilación de memes y que titula: "Me han echado Euríbor en el Colacao".

La propuesta de Simón Pérez y Silvia Charro es el resultado de una fórmula poco ortodoxa pero que ha demostrado ser efectiva para llegar a muchos visionados. A la hora de la redacción de esta información, más de 160.000 visitas en YouTube en menos de 15 horas, y una de las tendencias del día en dicha plataforma.

Silvia Charro explica en un nuevo vídeo cómo se siente después de todos estos insultos y mofas:

Gracias a vuestro odio y a la gente que le doy asco… ¡También hay mucho que me quiere conocer e irse a tomar copas conmigo!

Pero muy mal, fatal, me han criticado por todas partes, pero bueno: la chica es maja. Entonces gracias por todas estas cosas a todos mis archienemigos que de repente tengo un montonazo.

También gracias a gente muy maja de verdad que se ha sentido mal con tanta maldad y tanto empeño en machacar y en querer anular a una persona, una profesión, una figura. Lo único que he hecho ha sido estar cinco minutos enfrente de una cámara y no le he hecho daño a nadie, y ¡cómo os cebáis!