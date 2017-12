Trump presume de haber salvado la Navidad y provoca revuelo en Twitter

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronuncia a través de Twitter y arma revuelo en la red social. De hecho, este lunes lo volvió a hacer. El mandatario aseguró haber «liderado la carga» contra el «asalto» que sufría la frase «Feliz Navidad». «La gente está orgullosa de decir "Feliz Navidad" de nuevo. Estoy orgulloso de haber liderado la carga contra el asalto a nuestra preciada y hermosa frase. ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!», afirmó. Con solo 166 caracteres logró de nuevo hacerse con usuarios a favor y en contra, así como abrir debate.

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!!