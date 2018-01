El tuit de Pérez-Reverte que deja mudos a los medios por largar más de la cuenta con Diana Quer

Sembrado. El escritor Arturo Pérez-Reverte ha expresado de manera clara y contundente lo que le parece el torrente de informaciones sobre el caso de Diana Quer.

Reverte, satisfecho como cualquier persona de bien, de que se le haya echado el guante a Enrique Abuín, 'El Chicle', como autor del asesinato de la joven madrileña, no entiende, sin embargo, cómo se dan tantos detalles sobre la detención del criminal.

Para el escritor, en España cualquier delicuente puede enterarse por los medios de comunicación de que va a ser detenido y tener tiempo para poner los pies en polvorosa.

Por eso, en este tuit remite a un artículo escrito en el año 2008:

Escuchando tanto minucioso detalle sobre cómo cogieron al malo, no puedo evitar acordarme de esto:https://t.co/HhpP9HlrKP — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 3 de enero de 2018

Y donde deja esta conclusión a todas luces acertada:

En este país de cantamañanas no necesitas un manual titulado Lo que no debe hacer el perfecto terrorista. Basta con leer los periódicos. Pero, claro. Aquí la prensa tiene derecho a saber. Los ciudadanos tienen derecho a saber. Incluso los terroristas -ya te digo que España no es opaca, autoritaria y poco democrática como Gran Bretaña, Alemania o Francia- tienen derecho a saber. En consecuencia, saben. Y aun así, los trincan. Calcula el nivel, Maribel.