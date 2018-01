Sois un bulo, Maldito Bulo: una tuitera saca a la luz una enorme pifia de estos listillos caza 'fakes'

A Bernat Castro, asesor de Twitter del diputado de ERC Gabriel Rufián, le conocimos cuando fue suspendido de militancia del partido nacionalista por unos tweets publicados en 2013 en los que decía: "Pienso dar conferencias sobre técnicas cuantitativas de violación a prepúberes" o "Tengo un trato, esa niña de 10 años pa' mi saco".

Desde entonces, a Bernat Castro, @Berlustinho en Twitter, le persigue un pasado con numerosos tuits de carácter machista, os cuales reconoce y ha admitido su error.

También le ha cayeron descomunales palos por meterse con unos de los portavoces de Tabarnia, Jaume Vives:

A la espera de que venga Maldito Bulo a salvarle la cara, como hace usualmente con la fauna podemita y separatista, una tuitera les ha sacado los colores sacando a la luz cómo la pifiaron cuando, para proteger a Gabriel Rufián, salieron a decir que Castro no era asesor de ERC desmientiendo una información de Okdiario.

La verdad es que el bulo esta vez se lo comieron ellos, porque Castro reconoció en una entrevista al diario ARA que sí asesoraba a Rufián, aunque lo hacía gratis.--Bernat Castro: “El Twitter de Puigdemont diuen que s’està ‘rufianitzant’, però a mi m’agrada”--:

Arran d’aquest acostament he anat a Brussel·les a conèixer Ramon Tremosa, i també he estat a Estrasburg amb l’eurodiputat d’ERC Jordi Solé. I a Madrid he estat amb Míriam Nogueras, del PDECat, i amb Rufián. I intento donar-los el meu punt de vista, també sobre com va el vot frontera en barris com el meu. No tinc cap contracte econòmic amb ells, però si volen que una cosa tingui un impacte en un moment concret, sí que m’avancen informació abans que a la premsa per viralitzar-la a temps.