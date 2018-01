¡Año nuevo, mismas mamarrachadas 'talegonianas'! "Encarcelar a Junqueras no describe un país democrático"

Ya lo dijo Martu Garrote, que últimamente Beatriz Talegón no hacía otra cosa que "meter la pata", amén de querer pasar por más independentista que los de ERC -Garrote le calla el pico a Talegón por burlarse de su salida del PSOE: "Ahora quiere ser más independentista que ERC"-.

Y, lejos de hacer buena la frase de 'año nuevo, vida nueva', la política y abogada se marca un artículo en el que exige la libertad de Oriol Junqueras, el exvicepresidente catalán (algo que no parece posible ya que hace unos minutos, este 5 de enero de 2018, el Tribunal Supremo ha denegado su salida de la cárcel).

Talegón, inasequible al desaliento y a las críticas, escribía este indigesto ensayo en el Nacional.cat:

Así se ha presentado Oriol Junqueras ante la sala segunda del Tribunal Supremo. El 4 de enero, día en que no había sido citado para dar respuesta al recurso de apelación que el vicepresident presentó en su día. Pero él solicitó estar, acudir al señalamiento que sí tenía su abogado. Ayer quedó visto el recurso al auto de prisión que dictó hace un mes, el 4 de diciembre, el juez instructor del caso (Llanera). El resultado es el que hoy conocemos. Se mantiene la prisión preventiva incondicional.

Esto significa que hasta nuevo aviso, Oriol Junqueras no va a poder participar de la actividad política que tiene como responsabilidad. Y por el momento no está condenado por ningún delito, y por lo tanto, no debería ver limitado ninguno de sus derechos salvo el de su libertad de movimiento y comunicación, puesto que se entiende que, de no estar en prisión, sería peligroso (de esto hablaremos luego). Más allá de la idea que usted, querido lector, pueda tener respecto a la sensatez o insensatez (incluso legalidad o ilegalidad y sacrosanta constitucionalidad, si usted quiere) de lo realizado por los independentistas catalanes, estará de acuerdo conmigo en que el hecho de tener en prisión a alguien que no es peligroso, es excesivo (por no decir otras cosas que me parecen más exactas).