El tuit del periodista Juan Cruz que hizo rectificar al independentista Tardà sobre el significado de 'Madrid'

El periodista y escritor Juan Cruz y el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà han mantenido en la tarde de este 11 de nero de 2018 una breve diálogo en Twitter sobre el significado que desde el nacionalismo periférico suele darse a la palabra "Madrid".

A diferencia de otros debates en redes sociales en los que los participantes se enrocan en sus posiciones y rechazan hacer la menor concesión a la otra parte, este ha discurrido en términos cordiales: el político ha dado la razón al periodista y ha pedido disculpas.

El mismo día en el que el exconsejero Joaquim Forn, el líder de Ómnium y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez han declarado en el Supremo que se apartan de la vía unilateral del procés, Tardà ha publicado en un tuit en catalán con este mensaje:

"En Madrid se capta el interés de que no haya Gobierno independentista porque tenían asumido que no tendríamos mayoría absoluta. Hicieron y están haciendo lo imposible para que no haya [un Gobierno independentista] porque necesitan hacernos descarrilar. Pero no se saldrán con la suya, porque no les daremos una segunda oportunidad con nuevas elecciones".