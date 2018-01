Kiko Matamoros se 'desmelena' y se pone del lado de Rahola: "España es una putísima mierda"

Ya lo dice el clásico, que en este país hay más tontos que botellines. Y eso que en el caso de Kiko Matamoros, al que se le presume un elevado coeficiente intelectual según unas pruebas hechas hace años en 'Sálvame', choca bastante -Kiko Matamoros resulta ser 'superdotado' y le manda un mensaje al desaparecido Kiko Hernández: "Te mando un beso tío"-.

Pero claro, igual que hasta el más tonto hace un reloj, el mejor escribiente perpetra un borrón y es lo que le ha pasado al tertuliano, que se ha lanzado a la piscina y no había agua y el talegazo ha sido de órdago a la grande.

Y todo ha sido por hacer suya la reflexión tribunera de Pilar Rahola a la que le molestó bastante la 'decapitación' que, de coña, hizo una chirigota gaditana -Decapitar a Puigdemont-.

La musa del separatismo hizo un artículo sobre el asunto y a Matamoros le faltó tiempo para referirse a España como una, con perdón, "putísima mierda".

Las reacciones, evidentemente, no se hicieron esperar:

Que pena tener que leer estas cosas. He viajado por ahí y nunca he visto un país como España y ningún otro país donde me sintiera y me sienta mejor que en el mío . Al cual quiero . Pienso que el que dice estas cosas no aprecia lo que tiene . Lo siento por Uds.