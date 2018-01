Facinerosos humillan a Andrea Janeiro, mientras ella lucha por no ser un personaje público

El empeño de Andrea Janeiro por no ser un personaje público comenzó el 20 de julio del año pasado, cuando alcanzó la mayoría de edad y toda España vio por primera vez el rostro de la joven. Fue motivo de burla por su fisionomía e, incluso, la Policía intervino para que se eliminasen muchos de los tuits vejatorios hacia su persona. Si aquello supuso un mal trago para ella y su familia, ahora ha vuelto a sufrir algo similar en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, donde es la protagonista de una humillante y ofensiva chirigota sobre su aspecto físico.

Quizá sea el momento de que Andrea siga los pasos de Agustín, el hermano de Isabel Pantoja, que el 18 de mayo de 2016 ganó una sentencia del Tribunal Supremo donde se afirmaba que no es «personaje de interés público». El hermano de la tonadillera había ganado una demanda contra una exayudante de la Isabel Pantoja, Pepi Valladares, por unas declaraciones que realizó sobre él en un programa de televisión que atentaban contra su derecho al honor e intromisión en su intimidad. El escrito del Supremo decía así: «Los hechos que se relatan carecen de interés público, no forman a la opinión pública ni añaden nada a las esencias de las libertades públicas; el actor no es un personaje público que deba soportar un plus de intromisión en su vida, intimidad y honor, no se prodiga en la 'prensa rosa', su presencia es absolutamente secundaria como hermano de Isabel Pantoja y encargado temporalmente de sus asuntos; aunque el demandante fuera un cantante en los años 80», según recoge Angie Calero en ABC.

Todas las sentencias que dicta el Tribunal Supremo sientan jurisprudencia. Si Andrea Janeiro consigue algo similar al de Agustín Pantoja, verá cumplido su mayor deseo: vivir alejada de los medios de comunicación y ser una persona anónima.

