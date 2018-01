Reverte a un tuitero: "Pélesela, ser independentista no obliga a ser analfabeto"

Arturo Pérez-Reverte se ha vuelto a ver envuelto en un rifirrafe en Twitter. Todo comenzó cuando un usuario compartió una imagen en la que aparecían dos mujeres asesinadas por ETA y etiquetó en ella a varias personas, entre ellas al escritor.

Otro usuario, llamado 'Terra Lliure', respondió etiquetando también a Pérez-Reverte: "poner fotos de los asesinados por vuestro Franco", según recoge Marca.

El escritor no se quedó callado. "No sé por qué me mete a mí en la conversación. Pero ya que lo hace, y puesto a ser tonto del ciruelo, séalo usted en correcto castellano. Poned. El verbo poner en imperativo se conjuga poned, criatura", respondió.

No sé por qué me mete a mí en la conversación. Pero ya que lo hace, y puesto a ser tonto del ciruelo, séalo usted en correcto castellano. Poned. El verbo poner en imperativo se conjuga poned, criatura. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 14 de enero de 2018

Pues pélesela con M mayúscula al principio. Ser lliure e independentista no obliga a ser analfabeto. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 14 de enero de 2018

