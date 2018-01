La venenosa Beatriz Talegón afirma que Carlos Herrera ya no tiene cojones de meterse con ella desde que ambos son compañeros en 'OKDiario'

La venenosa Beatriz Talegón ha aprovechado una entrevista con La Vanguardia este 30 de enero de 2018 para asegurar que Carlos Herrera ya no la critica desde COPE desde que ambos son colaboradores de 'OKDiario'.

Talegón, convertida en tonta útil del separatismo, se ha visto en la tesitura de justificarse por sus colaboraciones con un digital fundado y dirigido por Eduardo Inda, que a buen seguro puede chirriar a más de uno de sus seguidores--Carlos Herrera fulmina a Beatriz Talegón: "Tonta y fascista"--.

Sin embargo, yo escribo muy orgullosa en OK Diario y con la cabeza alta porque es solamente opinión. Y puedo decirte que no me han tocado jamás una coma, cosa que no me ha ocurrido en diarios supuestamente progresistas