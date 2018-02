La respuesta de este tuitero a ’The Times', por insultar a los españoles, arrasa en las redes

El periódico británico de The Times publicó hace unos días un artículo en el que definía a los españoles como "groseros, impuntuales y maleducados" (ABC responde a 'The Times' sobre su caricatura de los españoles).

Junto a la imagen de un hombre vestido -más o menos-de torero, el artículo nos acusa de "gritar" y saca a relucir los más rancios estereotipos: la siesta, el vino, el aceite de oliva... (El artículo en 'The Times' en el que nos describen a los españoles como groseros, impuntuales y maleducados)

Como era de esperar, el reportaje del diario británico ha ofendido a muchos, pero otros han tirado de ingenio para responder a The Times con su propia medicina (El artículo de 'The Times' que indigna a media España, recomienda ver 'Got Talent' y 'Deluxe').

Es el caso del tuitero @Sr_Dios, que ha compartido con sus más de 300.000 seguidores una reflexión que se ha convertido en viral, según recoge ElHuffPost:

Según "THE TIMES" los españoles somos gritones, sucios y maleducados...



Es curioso pero parece una descripción del turista medio británico que soportamos cada año pic.twitter.com/C7HYifJW0L — Dios (@Sr_Dios) 31 de enero de 2018

Fuente: ElHuffPost/Leer más

VÍDEO DESTACADO: El disparate de drogas, sexo y alcohol de los turistas en Magaluz espanta a los vecinos