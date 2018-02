El desgarrador mensaje del tuitero azote de Garzón, Iglesias y Rufián: "Quieren fletar un bus para lincharme"

Es el personaje de moda y todo desde que otro tuitero le desenmascaró por un pequeño detalle.

José Miguel Aspas, más conocido como 'Pastrana' en Twitter, el azote de la progresía y el separatismo, es decir los Sánchez, Iglesias, Rufián, Garzón y un largo etcétera, habla con el diario El Español y cuenta sin tapujos el desgarrador drama que vive desde que alguien desveló su identidad y se supo que era un alcalde del PP, concretamente de la localidad turolense de Villar del Cobo -Ana Pastor da cobertura al acoso y linchamiento de una cuenta crítica con ella y queda desenmascarada por hipócrita-.

Pastrana precisa que ahora tiene que tener mil precauciones:

¿Miedo? Imagínate, también por mi familia. Hay mucho lunático, no sabes qué puede pasar. He quitado el cable del teléfono de casa, he borrado mis datos de la red, no me he dejado ver por Villar del Cobo, tampoco por mi despacho... Nunca sabes quién te puede hacer una visita. Tampoco es que vaya mirando por las esquinas, eso sería una paranoia...".