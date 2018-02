A Errejón le cae un nevada de 'zascas' por quejarse de que no puede formar una familia: "Niñato, no tienes ni pajolera idea"

Es lo que pasa cuando estás aburrido en casa y se te da por la demagogia tuitera, algo habitual en los feministas de salón como Íñigo Errejón. "Mi generación hoy no se puede plantear formar una familia. Mucho menos si eres mujer y tienes que elegir entre tu carrera profesional y ser madre", tuiteó.

Era en realidad un extracto de un mitin en el que cargaba contra las políticas de familia de la Comunidad de Madrid, dado que Errejón ya está en campaña para desbancar a Cristina Cifuentes.

¿Y qué pasó? ¿Que le cayó una nevada de zascas por parte de mujeres que sí han salido adelante criando una familia con hijos, en algunso casos, solas.

Mi generación hoy no se puede plantear formar una familia. Mucho menos si eres mujer y tienes que elegir entre tu carrera profesional y ser madre. Y no es solo un drama personal: es injusto pero también insostenible. Necesitamos empleo decente y permisos iguales e intransferibles pic.twitter.com/GssKiyc1cy — Íñigo Errejón (@ierrejon) 2 de febrero de 2018

Soy mujer, tengo hijos, no he tenido que elegir entre mi carrera profesional y ser madre, nunca me he sentido marginada en ninguna parte por ser mujer

Ah! Y cobro lo mismo que mis compañeros de trabajo en el mismo puesto.

A qué generación te refieres? — Isabel Lopez (@Issabelopez) 4 de febrero de 2018

Me ahorras escribir lo mismo.. este niñato no tiene ni pajolera idea de lo que hemos sufrido otras generaciones para sacar adelante a la familia ...no es más tonto porque le falta entrenamiento — Miguel González (@migonalo) 2 de febrero de 2018

Soy de tu misma edad, tengo una hija y mi mujer y yo trabajamos. Y te aseguro que mis padres y abuelos lo tuvieron bastante más jodido para tener hijos. Cómo podéis vosotros mantener empleos estando todo el día de mítines? No currando, no? — @FatSamGo (@FatSamG0) 4 de febrero de 2018

No digas lerdadas Íñigo, en la generación de tus madres, y si me apuras hasta las de tus abuelas ha habido muchas mujeres con ganas que han atendido ambas cosas y muy bien. La tuya, son más blandiblú, = es pq no madrugan y si porrito — Pilar Bocos (@pbocostv) 2 de febrero de 2018

Hola, Íñigo. Estoy felizmente casada, profesionalmente realizada y soy madre de dos hijos. Trabajo dentro y fuera de casa. Con esfuerzo y constancia hemos formado una familia. Soy de tu quinta y también vecina. Esfuerzo y constancia, como antes, pues lo mismo. — Sra. de la Te (@esedelate) 4 de febrero de 2018

Hola Iñigo. Mientes. Soy madre, con una carrera universitaria, tengo 2 hijos, compagino mi vida laboral y familiar perfectamente. Sólo te saco un par de años. Dile a mamá que te lleve el colacao . Anda ya! — Athenea Hübnner (@AtheneaLetal) 4 de febrero de 2018