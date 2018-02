El soberano zasca de Reverte a un impertinente tuitero por tocarle las narices con el proetarra Otegui

Arturo Pérez-Reverte es de los usuarios de Twitter que no se arruga ante quienes tratan de acosarle.

En esta ocasión, el insigne escritor jaleaba un artículo de David Gistau, en ABC, en el que le decía dos cosas bien claras al proetarra Arnaldo Otegui sobre los miedos que siente al pasear por las calles de Madrid.

Un tuitero que no tendría mejor cosa que hacer que tocar la narices al escritor afeándole que elogiase el artículo de David Gistau:

No es un hombre de paz. Pero sí que es cierto, que si no fuese por él ETA igual seguiría en activo. Tu ignorancia te llevará a pensar que todos los votantes de la izquierda abertzale son etarras o que se levantaron un día queriendo matar españoles. Deberías ver "La pelota vasca".

Y Pérez-Reverte contestó al usuario como se merecía:

Y a mí qué me cuenta. El artículo es de Gistau, no mío. Y me reservo el derecho a retuitear y alabar los artículos de quien me dé la gana. Sobre todo si además son mis amigos. Por lo demás, he visto más pelotas vascas y más pelotaris de los que usted vio o verá en toda su vida.