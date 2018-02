Ana Rosa Quintana deja planchada a Irene Montero y los de Podemos intentan vengarse

La primera maniobra, que Telecinco trató de que pasara desapercibida, fue vetar la presencia de Eduardo Inda en el programa.

La segunda, intentar colar hasta el pulpo como animal de compañía.

La tercera y ahí fue donde se 'lució' la portavoza parlamentaria de Podemos, tratar justificar lo injustificable (Losantos despedaza a dentelladas a Irene Montero por aplaudir a ETA y avergonzarse de la Justicia española).

Lo cuenta con precisión Por David Lozano en 'EsDiario' este 17 de febrero de 2018, apenas veinticuatro horas después del 'día de autos' (La 'portavoza' podemita veta a Inda pero se lleva una somanta de palos del plató de Ana Rosa).

Ana Rosa Quintana e Irene Montero protagonizaron este viernes una enconada disputa dialéctica en torno a la huelga feminista convocada por la izquierda para el 8 de marzo en el Programa de Ana Rosa.

Hablando sobre el tema, Ana Rosa no tenía reparos en subrayar que la convocatoria esté "politizada", una crítica que no iba a sentar nada bien a la diputada y portavoza de Unidos Podemos, quien no entraba de lleno en la cuestión de la politización pero sí matizaba que "afecta a la base vertebral de una sociedad".

Sin embargo, la presentadora del espacio matinal de Telecinco seguía sin estar de acuerdo con lo que decía su invitada y exponía con claridad su disgusto porque esta huelga esté convocada también con la premisa de "que estamos en contra de la sociedad capitalista".

Con este argumento Ana Rosa, que tiene ya muchas horas de vuelo para quedarse impresionada c0n discursitos de asamblea universitaria, le replicaba a la de Podemos:

"Mire usted, esto es otra cosa. Es una cosa de mujeres. En el momento en el que metemos ideología económica y política la fastidiamos".

Ana Rosa completaba su reprimenda con una 'guantazo' dialético en todos los morros a la novia-compañera-consorte-colega de Pablo Iglesias:

"Las mujeres no podemos competir por ver quién es más feminista, si tú o yo, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa".

Ante los sólidos argumentos de la presentadora estrella de Mediaset, la portavoza Montero repetía:

"Lo que se reivindicará ese día serán cosas que todas compartimos, y que tú también compartes".

Y continuaba pesada como el plmo y cada vez más insegura:

"Lo que no se puede es ser hipócrita. Si tú recortas en dependencia, es decir, si tú impides que en este país haya gente que necesita apoyo cotidiano, porque son personas dependientes, y que reciba esa ayuda, estás haciendo una política machista".

Tampoco le gustaba a Ana Rosa lo dicho y respondía a lo que afirmaba la de Podemos con un argumento cargado de lógica:

"¿Por qué es machista? ¿Porque las que cuidan son las mujeres? Es que tenemos que acabar con esos clichés".

"Porque cuando tú impides que el Estado dé ayudas. Quien se ocupa de las personas dependientes no son hombres y mujeres por igual, son las mujeres renunciando muchas veces a su carrera y a su trabajo", balbuceaba Irene Montero.

"Yo estoy de acuerdo contigo, en que una mujer siempre tiene que poder elegir si prefiere cuidar o prefiere trabajar. Pero tiene que elegirlo. Ahora lo que ocurre es que, cuando la ayuda no llega a casa con la persona dependiente, se queda la mujer no porque lo elija, sino porque nos quedamos más las mujeres en los cuidados que los hombres".

"Pero esto afectará a hombres y a mujeres", zanjo Ana Rosa Quintana

La mano de palos a su portavoza no ha sentado nada bien a Podemos, más favorable de entrevistas masaje y que últimamente evitan los medios -más allá de los afines o los propios como La Tuerka- para no tener que responder a preguntas incómodas.

Tal ha sido la incomodidad que, tal y como recoge David Lozano en 'EsDiario', han echado a los leones a Ana Rosa Quintana con una campaña feroz en el Twitter oficial de Podemos y en el que tratan los piojosos de poner duda de la profesionalidad de la presentadora:

Para algunos medios polemizar con el uso inclusivo del lenguaje es mucho más fácil que hablar de brecha salarial, huelga feminista o de que la vicepresidenta lleve desde octubre sin responder a @Irene_Montero_ en el Congreso. #IreneMonteroAR pic.twitter.com/Gk67T0PcxN — PODEMOS (@ahorapodemos) 16 de febrero de 2018

Como sulee ser habitaul. a la ola sehan subido en manada todos los troles, frikies y tarados que se apuntan a estas campañas. La red arde.