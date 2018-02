Las indignantes mentiras de la Wikipedia sobre España

La lista de bulos que han logrado sobrevivir en la Wikipedia hasta que alguno de sus editores ha detectado su falsedad incluye también mentiras que aluden a España.

La historia sobre una antigua casa en un pueblo gallego en la que vivió un pirata irlandés o la afirmación de que España posee aún islas en el océano Pacífico -la llamada Micronesia española- son dos de los ejemplos que figuran en el listado de contenidos erróneos que alguna vez albergó la Wikipedia y que publica la propia enciclopedia libre de Internet en un ejercicio de transparencia. Pero hay más:

1. La casa gallega en la que vivió un pirata irlandés

La edición en inglés de la Wikipedia incluyó durante más de nueve años y medio -desde el 17 de marzo de 2005 hasta el 5 de diciembre de 2014- un artículo sobre Pikes on Cliffs (Picos en acantilados), una supuesta casa situada en Estaca de Bares (Coruña) en la que habría vivido en algún momento del siglo XVI el pirata irlandés William Simms. Según la información, el décimo bulo que más tiempo ha sobrevivido en la Wikipedia sin ser detectado, Simms había sido condenado a muerte por el corsario Francis Drake, pero logró escapar y llegar a la costa gallega. "La leyenda afirma que cada año, en el comienzo de la primavera, se puede ver su espíritu sentado sobre una roca", concluía el artículo.

2. La Micronesia española

Durante siete meses, entre agosto de 2007 y abril de 2008, un artículo dio credibilidad a la existencia de la Micronesia española, cuatro islas dispersas en la Micronesia sobre las que España seguía teniendo supuestamente derechos de posesión. El motivo para poder reclamar la soberanía se basaba en que no fueron incluidas -por descuido- en el Tratado germano-español de 1899, por el que España vendió a Alemania todas las posesiones que le quedaban en el Pacífico. Pero el tema de la Micronesia española ha dado mucho de que hablar, tanto que en 2014 un diputado de Amaiur preguntó al Gobierno por las cuatro islas. El Ejecutivo, liderado en ese momento por el PP, zanjó el asunto y aseguró que a España no le quedaba ninguna posesión en el Pacífico, ya que la interpretación más lógica del tratado de 1899 es que España transfirió todas sus posesiones, pese a que olvidó incluir el nombre de esas cuatro islas.

3. La pianista y violinista prodigiosa

Los editores de la Wikipedia no pudieron determinar si Nausica Poblet Heinrich fue o no un personaje real. Según publicó la Wikipedia durante ocho años, dos meses y seis días, la mujer había sido una "pianista y violinista prodigio española", que "renunció a la fama al cumplir 18 años" y desapareció sin dejar rastro. Los wikipedistas que intentaron confirmar tal información solo encontraron artículos que habían sido copiados de la propia enciclopedia libre de Internet y, sin ninguna otra referencia, optaron por borrarlo: o bien era un bulo o, en el supuesto de que Nausica Poblet Heinrich hubiera existido, no tuvo ninguna relevancia.

4. Celeste Díaz, una “fantástica” artista

Otra supuesta célebre artista de la que los wikipedistas tampoco encontraron referencias salvo un artículo publicado en la propia Wikipedia fue Celeste Díaz, “fantástica actriz de cine, teatro y televisión, modelo, cantante y con una gran trayectoria internacional”. La información duró casi siete años y medio, desde el 22 de abril de 2010 y hasta 4 de octubre de 2017.

5. Un pintor amigo de Dalí, Lorca y Buñuel

El artículo sobre Josep Badosa i Rauli, publicado exclusivamente en la edición catalana de la Wikipedia durante más de tres años, afirmaba que el hombre era un pintor y artista de Vall de Vianya (Girona), amigo ni más ni menos que de los pintores Salvador Dalí y Pablo Picasso, del escritor Federico García Lorca y del director de cine Luis Buñuel. Según afirmó uno de los wikipedistas que analizaron esta información, era extraño que no hubiera rastro de alguien que aparentemente colaboró con algunos de los mejores artistas del siglo XX. Además, el artículo contenía erratas —afirmaba que el Carnegie Institute of Technology estaba en Nueva York, cuando se encuentra en Pittsburgh—, y las fotografías que mostraban a Josep Badosa i Rauli con Dalí y Picasso “habían sido pasadas descaradamente por Photoshop”.

Fuente original: Patricia R. Blanco, El País/Leer más

VÍDEO DESTACADO: La extraña exigencia de Johnny Depp para interpretar 'Piratas del Caribe 5'