La feminista Colau se rasga las vestiduras por el rapero que pedía meter a Cospedal en un zulo a cuarenta grados

La izquierda mediática ha puesto el grito en el cielo por la condena al rapero Valtonyc, condenado a tres años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves contra la Corona. No se pierdan a la poetisa Ada Colau lamentando los tiempos en que vivimos.

Tristes y oscuros tiempos en los que hay que reivindicar algo tan obvio como que #RapearNoEsDelito, cantar sobre borbones ladrones y matadores de elefantes es #LibertadDeExpresión

Solidaridad con @valtonyc

— Ada Colau (@AdaColau) 20 de febrero de 2018

Tan malos que hay gente que te vota a ti y a la panda de okupas que has metido en el Ayuntamiento de Barcelona. Preocúpate por tus vecinos, a los que tienes abandonados, más ocupada en perseguir a los que piensan como tú que en mejorar tu ciudad.

Y si vas de feminista, Colau, ¿vas a apoyar a un indiividuo que pedía meterla en un zulo a cuarenta grados? Como dijo un tuietero, "mucho defender los derechos de la mujer hasta que un rapero pide mutilar a Cospedal y entonces lo consideramos libertad de expresión".

Esto no va de libertad de expresión, sino de la libertad para insultar a los que no piensan como ellos. ¿Algunos de estos salió a defender a Eduardo García Serrano cuando llamó "zorra y guarra" a la consejera de Sanidad de la Generalitat?

Lo ha explicado muy bien el abogado José María de Pablo:

"Empieza la sentencia por recordar, citando al TC, que la libertad de expresión tiene límites, y uno es el discurso del odio, en cuanto incitación a la violencia o a la discriminación. que, según el TEDH (tan de moda), la libertad de expresión no ampara la incitación a la comisión de actos terroristas. Según el TS, hay enaltecimiento del terrorismo cuando las manifestaciones crean una situación de riesgo para las personas o para el sistema de libertades.

Y así se llega a la clave: no se condena a #Valtonyc por sus alabanzas o coincidencias políticas con un grupo terrorista (libertad de expresión).....se condena a #Valtonyc porque en sus letras alaba LOS MEDIOS VIOLENTOS de ETA o el GRAPO, y porque INCITA A LA REITERACIÓN de esos actos terroristas. Basta un repaso por las letras de las canciones que recogen los hechos probados para ver de lo que está hablando la sentencia.

En cuanto al delito de injurias al Rey, la clave es que no estamos ante una opinión política, sino ante injurias, calumnias y amenazas de muerte al Rey. Y en cuanto al delito de amenazas, la sentencia refleja claras amenazas de muerte vertidas por #Valtonyc contra el presidente del Círculo Balear... Conclusión: #RapearNoEsDelito, pero alabar los métodos violentos de ETA, pedir atentados, o amenazar de muerte al presidente del Círculo Balear, sí".

Para la generación ofendidita de Twitter es delito de odio hasta respirar, pero pedir en un rap que vuelva ETA y asesine a gente es libertad de expresión. — José Luis Tivi (@eltivipata) 21 de febrero de 2018

En la web del TS. junto a la noticia sobre la condena al rapero por enaltecimiento del terrorismo, hay otra sobre un tuitero condenado por mensajes de odio machista https://t.co/le4qEOiIX6 paradójicamente, en este caso ni la izda. cínica ni el liberalismo ingenuo han dicho mucho — Santiago Navajas (@santiagonavajas) 21 de febrero de 2018

1/ ¿Se ha condenado a #Valtonyc por componer y cantar canciones?

Un hilo al hilo 😎 de la Sentencia 79/2018 del Supremo. — José María de Pablo (@chemadepablo) 20 de febrero de 2018

- Valtonyc, macho, ¿qué ha pasado?

+ Pues ná nen, que el Pablo me lió y me han jodit.

- Pero hombre, se habrá solidarizado, ¿no?

+ ¿Solidarizado? por mis cojones raperos! pic.twitter.com/s88r2mvQ45 — El DiSputado® (@NoSoyLaGente) February 20, 2018 El rapero condenado @valtonyc irá a la cárcel, entre otras cosas, por una canción que le encargó @Pablo_Iglesias_. A cambio, el líder podemita le ha escrito un tuit. Es un traidor hasta con los suyos. pic.twitter.com/8p1syDdewO — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) 21 de febrero de 2018

Y otro muy grande es ese especulador inmobiliario llamado Ramón Espinar, que dice que Valtronyc (sic) no le conoce, pero sale a defenderle. NO tengo ni puñetera idea pero opino, no vaya a ser que me quiten el escaño, la nómina y el coche oficial.