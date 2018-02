Twitter destroza al borde de Risto Mejide por ir de guay con Valtonyc

Risto Mejide se ha llevado un buen baño de humildad en Twitter, aunque, conociendo al personaje, le va a durar menos que el frescor de una ducha en plena canícula.

El publicista ha querido mostrar su desacuerdo con la sentencia que ha condenado a tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc por hacer letras tan 'instructivas y educativas' como amenazas al Rey, a María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, o los elogios a la banda terrorista ETA.

El muy borde de Mejide escribía lo siguiente:

Y este fue el recital de palos:

España es el país donde la gente opina sin leer una sentencia. NO es por cantar, NO se mete a la gente por escribir canciones.

Todo empezó con el Dioni, cuando los jueces enviaron a conductores a la cárcel. Nada, no queda una profesión libre del código penal, mierda de democracia...

A ver, Risto, que te hayas hecho famoso casposo entre cuatro incultos, no quiere decir que seas un fuera de serie, de maleducado, inculto e impresentable, no vas a pasar, están en la cárcel por delinquir, no por cantar.