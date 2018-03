Los mamarrachos de 'El Jueves' la vuelven a líar con el rey Felipe VI y el MWC

Esta vez no ha sido en la portada, ni con un dibujo ofenssivo de esos que ellos dedican a todo el mundo, menos a los islámicos y a los que reacción de verdad mal, cuando se sienten insultados, ofendido o sim'plemente aludidos.

En está ocasión, donde la han petado los mamarrachos de 'El Jueves' ha sido en Twitter.

Un tuit de 'El Jueves' en Twitter se ha hecho viral por lo que dice del rey Felipe VI y su inauguración del Mobile World Congress de Barcelona.

A la hora en que subíamos la noticia, el tuit ya había conseguido más de 13.600 'me gusta' y había sido compartido por más de 8.500 personas.

"¡Es brujería!' exclama al ver el nuevo Samsung", escriben sobre el monarca en la revista satírica.

Las redes sociales arden, a favor y en contra:

Un señor que dirige una institución de la Edad Medieval inaugura el Congreso de tecnología e internet que gracias a sus relaciones con otros países consigue ponerlo como referente en el mundo junto a una alcaldesa que para trabajo institucional no pero que para cenar gratis si 😀

Que no trabaja? Tú sabes la marca de España lo que es? El Rey guste o no hace mucho por esta marca y mira a cada ciudadano nos cuesta al mes 1€ como mucho. Menos que un político corrupto que no sabe ni inglés.