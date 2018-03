Twitter se descojona del patoso Gabriel Rufián por lo que ha dicho tras la absolución de Cassandra

William Shakespeare: "Quien se eleva demasiado cerca del sol con alas de oro las funde."

El Tribunal Supremo ha absuelto este jueves a Cassandra Vera por no observar delito en los chistes sobre Carrero Blanco que la acusada publicó en Twitter.

Gabriel Rufián no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir en esa red social su opinión sobre la sentencia a la tuitera y se ha convertido en objeto de mofas por su mensaje.

El caso de Cassandra se ha esgrimido desde el principio como una evidencia de que España vive ataques continuos en la libertad de expresión, y el diputado de ERC en el Congreso ha vinculado su absolución con la "presión de un pueblo que despierta", según recoge ElHuffPost

A Cassandra Vera no la ha absuelto la compasión de un juez, la ha absuelto la presión de un pueblo que despierta. Enhorabuena @kira_95

El mensaje, además de insultos injustificados, ha generado polémica entre sus seguidores y también muchas bromas por parte de quienes consideran que las palabras del político están un tanto alejadas de la realidad:

Y lo ha hecho ateniéndose a las leyes, no a la presión social. Porque si se hubiera atenido a eso, seguramente seguiría condenada.

No, la han absuelto los tribunales, que tienen independencia judicial como para no dejarse llevar por ningún pueblo de ninguna ideología. Cosa que no ocurriría si vosotros y otros partidos afines llegarais a tocar poder.