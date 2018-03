El rabioso ataque tuitero de Julia Otero contra Cayetana Álvarez de Toledo por no secundar el paro feminazi

Julia Otero, presentadora de 'Julia en la Onda' (Onda Cero) no lleva a bien que el próximo 8 de marzo de 2018 haya mujeres que no vayan a secundar el paro feminista.

De hecho, una de estas féminas, Cayetana Álvarez de Toledo, escribía en su Twitter que la huelga feminazi le parecía un completo despropósito:

La huelga feminista me parece un disparate. https://t.co/V6trwR39Ir vía @eldiarioes

Rápidamente salía Julia Otero a responder con la angulosidad que le caracteriza a la periodista y política:

“El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los oprimidos” Simone de Beauvoir https://t.co/TEaoLL7A1T

Y claro, acabó por toparse con las respuestas de quienes afeaban su actitud contra quien no pensaba como ella:

Existimos las mujeres que no nos sentimos oprimidas. ¿Quién es el opresor, @julia_otero ? ¿Te das manera de lo insultante que es lo que acabas de poner para quién no opina como tú? Diversidad también es de pensamiento.

La inefable Julita Otero cree que todos deben vivir como ella de las cloacas. Y a quien sea suficientemente digna, inteligente y honrada para no hacerlo tiene que señalarla y difamarla. A la pobre Oterito del quiero y no puedo que mataría por nacer Cayetana. No va a poder ser. pic.twitter.com/CJTogEtcnU