Tania Sánchez emerge de ultratumba para atacar a Inés Arrimadas y un tuitero la destroza

'El Objetivo' de Ana Pastor de este 4 de marzo de 2018 fue una propuesta para abordar el feminismo y la huelga para la causa del próximo 8 de marzo, y y en el espacio de laSexta participaron hasta siete mujeres políticas de importante responsabilidad y de diferentes partidos, para analizar la cuestión y los pasos a seguir en un ámbito de debate sosegado y de conversación (muy poco habitual en televisión).

La que no estaba invitada ni al programa, y desde hace tiempo a nada, es la apartada podemita Tania Sánchez. La hoy diputada en el Congreso que se sienta en la última fila de su partido y no cuenta para nada, un día fue una mujer puntera, cerca de ser candidata en la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida y una pieza clave en las tertulias televisivas, hasta que cayó en la desgracia del errejonismo, pareja a su pérdida de confianza del líder supremo.

Pero Tania quiso emerger de ultratumba, y cómo no, cargando contra Inés Arrimadas (Ciudadanos) vía Twitter -el único sitio en el que podría tener voz la podemita-. Pero con lo que no contaba es con que antes de meterse con alguien hay que tener las espaldas bien cubiertas, y como no lo hizo Tania, un tuitero le pintó la cara. Destrozada, Sánchez volvió al agujero del que no debió salir:

@InesArrimadas cuando dices guarderías, en lugar de escuela infantil, muestras lo que piensas que debe hacerse con los y las niñas de 0 a 3 años; guardarlos en lugar de educarlos #ObjetivoMujeres — Tania Sánchez Melero (@Ainhat) 4 de marzo de 2018

A la podemita Tania Sánchez le pareció buena idea afearle a Arrimadas utilizar la palabra común guarderías para referirse a la técnica escuela infantil', hasta que le demostraron a Tania que mejor está calladita porque en el programa de su partido figura la misma nomenclatura.

Lo mejor que pudo hacer Tania Sánchez después de recibir este zasca tuitero era apagar el móvil, porque se llenó de notificaciones de otros usuarios poniéndola verde:

Tania hija¡ de 0 a 3 años algunos son bebés, lactantes, y hay que darles amor, comida y que duerman. No es momento para adoctrinar. Mujer, Relájate y cena algo, tanta ignorancia e idiotez junta es difícil de digerir. — EsterEscuderoAbogada (@Esteres13) 4 de marzo de 2018

Poco se le puede pedir a quién escribe "los y las niñas", no le basta no utilizar el genérico, q precisa decir "los niñas" y las claro... Tienen buenas adoctrinadoras desde guardería. — ༺ Mereces saberlo ༻ 🔳 (@merece_saberlo) 5 de marzo de 2018

Al final vas a darle la razón a los que te cambiaron al gallinero del congreso. — ptlsheriff (@_weeezer_) 4 de marzo de 2018

Losantos despelleja a "la Tania bis, sin cultura y sin cabeza, que se sienta junto al sultán".