Hermann Tertsch: un joven policía asesinado, los terroristas del FRAP y el padre de Pablo Iglesias

Herman Tertsch siempre fue un periodista culto y brillante. Lo era cuando ejercía de corresponsal de 'El País' en el Este de Europa y contó como nadie el desmoronamiento del Bloque Soviético, lo fue cuando hacía televisión y lo sigue siendo en sus columnas o en las redes sociales.

Hubo un tiempo, no tan lejano pero del que pocos parecen acordarse, en el que los reporteros extranjeros, enviados especiales de 'Time', 'Newsweek' o 'The New York Times' se acercaban a él en Berlín, Zagreb o Sofía a la búsqueda de análisis y orientación.

Tiene muchas cualidades este veterano periodista y entre ellas está la memoria. Este 6 de marzo de 2018 la ha sacado a relucir de nuevo, para restregar por la cara de Pablo Iglesias y todos esos de Podemos que tanto le odian, algunos detalles sobre el pasado de España y el de algunos familiares del secretario general de la formación morada.

En esta ocasión no cita Tertsch al abuelo de Iglesias sino a su padre, en un tuit escalofriante por lo que tiene precisamente de 'Desmemoria Histórica':

Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutierrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie. pic.twitter.com/M7etAd6dZG — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 4 de marzo de 2018

La réplica Pablo Iglesias, inevitable, ha llegado de inmediato y viene a decir que Javier Iglesias no pudo ser, porque en 1973 fue "detenido y encarcelado por repartir propaganda en favor del Primero de Mayo".

Y añade en Twitter el de Podemos:

"Estoy orgulloso de esa generación que nos trajo las libertades. Seguiremos denunciando en los tribunales las difamaciones ultras".

Hermann, ante la la movilización de troles que ha montado Podemos, ha vuelto a escribir:

Las decisiones sobre matar o no matar policías se toman antes. Además yo no he dicho que el padre de Iglesias fuera uno de los autores materiales del asesinato de aquel policía de 21 años. Sino que no ayudó a esclarecerlo. Nunca fue aclarado ese crimen porque se dio la amnistía. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 5 de marzo de 2018

No es la primera vez que Tertsch inicia una trifulca de estas características con Iglesias. De hecho, en julio del año 2017 fue condenado a pagar 12.000 euros por referirse al abuelo del secretario general de Podemos, ya fallecido, calificándole como un "asesino".

Lo hizo en un artículo publicado en el diario madrileño ABC el 17 de febrero de 2016.

Pablo Iglesias interpuso una querella por esta calificación., que no entraba en el fondo del asunto sino en el término empleado por el periodista.