Hermann Tertsch se cepilla en un soberano tuit al "trilero" 'Echeminga' por su nuevo insulto al Rey

¡'Pobre' Pablo Echenique! El secretario de Organización de Unidos Podemos se molestó enormemente porque en la jornada del 17 de marzo de 2018, con cientos de miles de pensionistas y agregados pateando las calles de España para protestar contra el aumento del 0,25%, vio con desagrado que el Rey Felipe VI se cogía los esquís para ir a la nieve.

Hermann Tertsch respondió al vocinglero argentino de Podemos recordándole lo esencial:

Echenique, con mucha mala leche, se lanzó al insulto fácil:

Me encantan tus tuits, Hermann. Te lo digo en serio. Combinas una rabia nazi pintoresca por lo auténtica con una prosa novecentista muy cuidada, un tanto barroca pero todavía inteligible. De entre todos los insultadores racistas que os dedicáis a mí, el que más me gusta eres tú.

Y el de ABC, que aún tenía munición, le dejó totalmente hecho un colador:

A mí no me tiene Ud que querer. Eso sí, no me tutee, pague a sus limpiadoras y dé gracias a la España que le acoge, le paga todo y le permite la vida de sinvergüenza político y parásito lejos del lúgubre agujero en que viviría sin el capitalismo español. Hágalo, parecerá decente.