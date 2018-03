Jorge Javier Vázquez va ahora y da la cal en la crisis de Cataluña

Lo del 'Rey de la Telebasura' es un misterio. No porque esté muy oculto, sino porque depende del día del mes y hasta de la hora del día.

Este miércoles 21 de marzo de 2018 y tras confesar en su blog de 'Lecturas' que no tiene nada claro nada en lo relacionado con la crisis de Cataluña, porque hay tanta cantidad de desinformación que te encuentras perdido, -"sin rumbo y en el lodo que diría el bolero"-, revela que mo le queda otra que recurrir a gente a la que respeta para que le ayuden a posicionarse.

Dicho lo cual, afirma:

"Y en ese aspecto me pongo al lado de todo lo que diga Rosa María Sardá. Aparte de ser una actriz inconmensurable, es una intelectual, una mujer culta, vivida, con experiencia, ilustrada".

"Se trata de un referente, no solo en el mundo interpretativo, sino también en esto que los cursis llaman ahora 'universidad de la vida'. Yo, que soy un lerdo al lado de la Sardá, opinaré lo que ella opine sobre ‘el procés'".

"Por favor, que no me pregunten más sobre el tema. Me remito a lo que piense una mujer tan válida y capacitada como Rosa María Sardá".