Ecuador se harta del tocapelotas de Assange y le corta la línea de Internet por sus tuits contra España

Ya habían restringido temporalmente el acceso a internet por divulgar documentos que tuvieron un «impacto» sobre la campaña electoral en Estados Unidos.

Ecuador cortó las comunicaciones «con el exterior» de Julian Assange, el incómodo huésped que refugia en su embajada en Londres desde 2012, a raíz de que el creador de WikiLeaks sigue interfiriendo en asuntos de otros países.

En un comunicado divulgado este miércoles, el gobierno de Lenín Moreno advierte además al ciberactivista australiano que podría adoptar «nuevas medidas ante el incumplimiento del compromiso» de Assange de no inmiscuirse en esos temas.

Julian Assange estaba advertido, y no hizo caso. El Gobierno de Ecuador ha decidido cortar el acceso a Internet del fundador de Wikileaks por incumplir su promesa de no volver a tuitear contra España y en defensa de Carles Puigdemont y los demás golpistas, según recoge ESdiario.

Por eso y por criticar en Twitter la decisión del Gobierno británico de expulsar a diplomáticos de Moscú en respuesta al envenenamiento del espía doble ruso Serguéi Skripal.

Durante meses el fundador de Assange ha estado callado en Twitter, pero en los últimos días, a raíz de la detención de Carles Puigdemont en Alemania, ha vuelto a la carga con tuits como estos:

Spain's abuse of judicial powers for political purposes is going to be roasted in Germany, which is culturally neuralgic to such conspicuous abuses after having suffered through Nazi totalitarianism.