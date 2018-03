El gilipollas de Willy Toledo 'resucita' en Semana Santa con otra saeta de hostias a la Iglesia católica

No tiene remedio ni visos de arrepentimiento. El pseudo actor castrista, Willy Toledo, la ha vuelto a liar en redes sociales con otro ataque sin frenos contra la Iglesia católica.

Muy irónico se expresaba así en su muro de Facebook:

Sólo te metes con el catolicismo, no tienes cojones para hacerlo con el islam.Eso no lo dices tú mañana en Sevilla, no tienes cojones. Y así llevan más de mil años.