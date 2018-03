Memorable Arturo Pérez-Reverte: "España es un Titanic con capitanes incompetentes y pasajeros haciéndose selfies con el iceberg"

Ha estado sembrado el siempre genial Arturo Pérez-Reverte. El escritor, periodista y académico de la RAE ha resumido en tres acertados y acerados tuits la actual situación que se vive con el golpismo catalán y no ha dudado un solo instante en meterle las cabras en el corral de un Gobierno de España que, con su pasividad, ha consentido este dislate.

A veces me pregunto si realmente el Estado español merece sobrevivir a sus propios complejos, contradicciones e incompetencia, o en realidad lo que merece es irse directamente al carajo. Y no me gusta nada la respuesta que se me ocurre. Ojalá ustedes tengan otra mejor.