Twitter no felicita a Montero e Iglesias: "Por suerte sus hijos nacerán en un país donde no escasean los pañales"

El heteropatriarcado siempre triunfa. La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, esperan mellizos. Así lo ha anunciado la propia Montero en su cuenta de Facebook, en el que ha comunicado el embarazo y que espera el nacimiento para entre septiembre y octubre de 2018.

"Pablo y yo hemos emprendido un camino que en los próximos meses revolverá nuestras emociones, transformará mi cuerpo y llenará nuestras vidas de belleza y algunas noches sin dormir. Estoy embarazada de casi 13 semanas, y dentro de mí crecen dos criaturas que, si todo va bien, nacerán entre septiembre y octubre", ha escrito Montero.

En Twitter les han recordado las cantinelas que decían sobre los niños famélicos pululando por las calles de Madrid, la tiranía del heteropatriarcado y el machismo asolando a las mujeres españolas. A este paso, hasta dejarán de ser comunistas.

Me puede fallar la memoria, pero en 28 años de periodista no recuerdo a políticos anunciando su paternidad. Sólo a los actuales Reyes. No digo que esté ni bien ni mal, pero refleja algo peculiar. Cuando lo entienda, lo contaré. Felicidades, mientras. https://t.co/QYpIG3SjGE