Tertsch deja para el arrastre a la golpista y faltona Talegón: "Tu chollo en TV3 tiene fecha de caducidad"

La puesta en libertad de Carles Puigdemont tras la decisión de un juez alemán el 5 de abril de 2018 ha sido celebrada por separatistas y amigos del golpismo como si ya Cataluña se hubiese constituido en una república independiente de España.

Alguno o, en este caso, alguna quiso ir más allá y rescatar tuits de quienes en su momento celebraron la detención del prófugo expresidente catalán para, directamente, reírse en su cara. Por supuesto, la que tenía que salir a ofrecer su habitual ración de vómito fue la nueva musa del separatismo, Beatriz Talegón.

La pizpireta de la política española quiso atacar a Hermann Tertsch burlándose de lo que dijo el día en que a Puigdemont le echaron el guante en una gasolinera de Alemania el 25 de marzo de 2018.

Buenos días @hermanntertsch A ver si va a resultar que toda la mierda que me has escupido va a tener efecto boomerang 🤗😉 pic.twitter.com/efSlMzSvVC

Por supuesto, Tertsch respondió a la nueva palmera del golpismo y le advirtió claramente de que su permanencia en la nómina de colaboradores de la sectaria TV3 tiene una clara fecha de caducidad:

Oye @BeatrizTalegon comprendo que intentes promocionarte con una gresca conmigo. Sé que sube el cache entre la gentuza que aún maneja el dinero público en TV3 y demás. Y que tu chollo tiene fecha de caducidad. Pero tú no eres nada ni nadie en las cosas serias que están pasando.

Pero Talegón insistió en el insulto fácil hacia el columnista del diario ABC:

Te dije en su día, en una de tus vomitonas que te falta amor. Me temo que eres tú el que busca algo insultándome continuamente. He sido buena y paciente y he esperado hasta hoy para decirte que, por mi, tu y tus ideas podéis iros al Valle de los caídos. Y allí que te abracen. 😘 https://t.co/Gi8uLDWVcw