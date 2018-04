¿Y tú para que te metes, Salinas? Igual de patán fuera que dentro del campo

"¡Salinas, vamos a aprender geografía!" Así le decía Andrés Montes en una de esas muchas veces que se reía del comentarista por alguna salida de tono. Y es que el exfutbolista español que después se pasó al mundo de los medios, fue tan patán en el campo como opinando en directo, igual que ha demostrado serlo tuiteando este 12 de abril de 2018.

Como puedes acusar de terrorismo a levantar las barreras de las autopistas Hoy en día con la ley Mordaza ya no puedes ni manifestarte Q nos harían ahora si nos manifestáramos como en la década de los 80 en Euskadi

Pues eso, que Salinas patina, falla en Twitter igual que falló ante Pagliuca en el Mundial del 94, y los tuiteros le repartieron como lo hacía Montes. ¿Para que te metes en este charco, Salinas?

No será terrorismo, pero pregúntale a los pobres camioneros que hacían cola que es.

No Julio, la Ley Mordaza no tiene nada que ver con el delito de terrorismo. Léete el C.P. y verás que terrorismo no es solo matar indiscriminadamente a gente inocente. Un poco más de cultura y menos twitts fáciles para ganar rt.