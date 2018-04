El soberano palo de Zoe Valdés a quien permitió que la asesina de Gabriel Cruz escribiera a Ana Rosa Quintana

¡Chapeau por Zoé Valdés! La insigne escritora le propina un estacazo de los que hacen afición a quienes permitieron que la asesina de Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, pudiese enviarle una carta a Ana Rosa Quintana (Telecinco) en la que, aparte de hablar a la periodista en un tono de colegueo, se permite el lujo de 'reservarse' para mejor 'oca$ión' más datos sobre su crimen.

Así arranca su artículo en 'El Español':

He leído con detenimiento lo publicado por la prensa española acerca de la carta de Ana Julia Quezada, la asesina (nada de presunta) del niño Gabriel Cruz, y he quedado asqueada como inmigrante, como mujer y como cubana y mestiza que soy (china, irlandesa, canaria...).

Critica la egolatría de la autora de la cruel muerte de Gabriel:

"¿Que cómo estoy?"... Continúa la misiva, porque para esta mujer lo más importante es cómo ella se encuentra, y no cómo se encuentran los padres y los familiares de Gabriel, ni siquiera piensa ya en Gabriel, que no puede estar ni sentir nada porque ella lo mató.

Entonces, añade, de manera desenfadada, por no decir descarada, que no está nada bien. Pues para no sentirse bien escribe con absoluta y demasiada claridad a su favor, y nada más y nada menos que dos folios. Para colmo casi que canturrea un perdón, y continúa con que se halla "impactada por todas las mentiras que se han dicho de mi", y por supuesto, no se detiene ni un segundo en cómo se hallarán los demás con todas las mentiras y las falsas actuaciones y engaños a los que ella sometió durante varios días, incluidos los medios de comunicación masivos del mundo entero. Suma y sigue, y se pone a dar tan frescamente su versión de los hechos. Ahí he tenido que parar para no vomitar.