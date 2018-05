La tremebunda 'leche' literaria que no se esperaba el 'indepe' zascandil Alfred

Alfred García, finalista de la última edición de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión, ha causado cierta indignación en sus seguidores por el regalo que hizo a su compañera, Amaia Romero, el día de Sant Jordi.

Es costumbre obsequiar con un libro y una rosa el 23 de abril y así lo hizo Alfred, que compró a Amaia el título ‘España de mierda', del cantante Albert Pla. Miles de personas han firmado una petición para que el ‘triunfito' no viaje a Lisboa el próximo 12 de mayo de 2018 para defender a España, algo que TVE ha descartado por completo.

"No entendemos por qué no se puede regalar un libro a una persona. No es un libro que hable mal de España. Simplemente es una sátira del país", fue la respuesta de la pareja a la polémica.

Según cuenta El Confidencia Digital, algunos han decidido responder con la misma moneda a lo que consideran un gesto "muy feo" e "inoportuno".

La estrategia ha sido la de enviar por mensajería al cantante dos títulos "para vacunarse contra ese complejo anti español": 'Tabarnia, la pesadilla de los indepes', del portavoz de la formación, Jaume Vives, y '¡Viva Tabaria!', del dramaturgo Albert Boadella, presidente de Tabarnia en el exilio."Con la esperanza de que lo leas con atención antes de cantar en Eurovisión", reza la dedicatoria de un anónimo remitente que desconoce si Alfred lo ha recibido.