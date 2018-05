La separata Talegón insulta Tertsch y ABC por publicar la foto de la familia de Torra: "¡Miserables!

Es lo que tiene el separatismo. Ellos, los golpistas catalanes, pueden insultar, amanazar, acosar e incluso agredir a quienes no comulgan con sus ideas. Sin embargo, en cuanto a ellos se les toca un simple pelo, se ponen como una hidra.

Y lo peor no es eso. ¡Qué va! Peor es aún aquellos separatistas de nuevo cuño que habiendo nacido además fuera de la órbita geográfica de Cataluña se consideran poco menos que los albaceas de Lluis Companys.

Beatriz Talegón, por venir al caso, es uno de esos ejemplares que ahora va de defensora de la causa golpista y no duda en sumarse a los ataques contra quienes sacan a la luz los trapos sucios y las aviesas artimañas de los independentistas.

La exsocialista se une a una campaña de linchamiento contra Hermann Tertsch por publicar una foto de la familia de Torra, una imagen que el propio presidente catalán subió en su momento a las redes sociales. Y de paso, aprovecha para meterle a ABC.

Todo empezó así, desde el mismo momento en que Torrá habló de los españoles como raza inferior:

Mire, estoy un poco aburrido de la piel fina que tienen precisamente los que pretenden que traguemos los demás no ya ruedas de molino sino molinos enteros. Quienes viven para agredir al prójimo tendrán que ir aprendiendo a encajar. Los tiempos de la gratuidad se acaban.

Quim Torrá nos quiere meter en una guerra civil. Nos llama seres inferiores y quiere expulsar de Cataluña a todos los que no piensan como él.

Pero nosotros no debemos ofenderle colgando una foto pública de su familia porque no aparecen todo lo guapos que son.