¡Joder con la clase obrera! La directora de 'Público Today' se queja porque un taxista de dio demasiada conversación

La directora de Público, Ana Pardo de Vera, ha vuelto a quejarse en Twitter de un supuesto acoso machista. Esta vez la bestia heteropatriarcal ha sido un taxista que le ha dado más conversación de la cuenta, algo que a la feminista pijaprogre le ha causado malestar. Esto de que los obreros se te pongan a dar la lata no es de recibo.

No hay nada más imprudente e incómodo que un taxista hablando contigo como si te conociera, con todas las confianzas. Flaco favor le hacen al gremio, créanme. Ganas de salir huyendo. #Taxi

Después de darse cuenta de que se había metido en un jardín, intentó arreglarla:

Soy una gran defensora del #taxi como servicio público. Por eso me fastidian estas excepciones (que lo son) y que hacen daño a quien son la norma general, buenos profesionales.

Los zascas le empezaron a caer como chuzos de punta:

Pardo de Vera volvió a la carga:

Ah, que ibas en el taxi del "parlanchín" y oías como me pedía detalles de mi vivienda, trabajo, pareja, llamaba "asquerosa" a su exmujer y se despidió diciendo que me iba a buscar "en Internet". 'Pues, tía, qué fuerte, podías haberme ayudado, ¿no?... O sea, ya te vale, tía' https://t.co/NXFrWH5ARW

Porque ser feminista, de izquierdas y pijaprogre es todo un reto en el Madrid del siglo XXI:

Porque para un mujer, ir sola a cualquier sitio es un riesgo y no estoy dispuesta a limitar mi vida por el machismo. Uso mucho el #taxi , lo defiendo con uñas y dientes y denunciar estos casos es una forma más de defenderlo, que un buen taxista (la mayoría) debería rechazar

De ahí, a compararlo con una violación, había un paso....

¿Y si cuento que un tío me violó en el portal ya no entramos en los portales? ¿Y en un cámping? ¿Un hotel? ¿Si me tocó el culo en el Metro? De verdad, párense a pensar antes de escribir...