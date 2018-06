Los podemitas salen en tromba como moscas a decir todos la misma bobada sobre el adiós de Rajoy

Fue dimitir Rajoy de su cargo al frente del PP y empezaron a salir como moscas los podemitas por las redes y por donde pillaban. Lo único, es que todos ellos lo hicieron tirando de argumentario y diciendo las mismasbobadas: que Rajoy no se ha ido de la política, lo ha echado 'la gente'. Mariano Rajoy abandona la política entre lágrimas: "El PP tiene que seguir con el liderazgo de otra persona".



Se referirán a esa gente que vive en chalets de 600.000 euros con piscina y mayordomo, que tan bien está ahora representada por los de Podemos.

Aquí la batería de tuits, además de las intervenciones televisivas de Rafa Mayoral en Cuatro e Íñigo Errejón en laSexta:

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto.