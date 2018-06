Las reglas de oro de cualquier periodista

Es alarmante comprobar cómo las llamadas democracias occidentales, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania u otros países europeos, que disponen de una Constitución -como España- para garantizar que sus ciudadanos gocen de los derechos fundamentales, pierden posiciones en cuanto a libertad de prensa. Sumergidos de lleno en la era digital, esta evolución tecnológica contrasta con el retroceso en libertades individuales y colectivas.

«Una de las ventajas de ser periodista freelance es que no hay límites geográficos [...] Para ganar dinero como periodistas freelance, deberíamos empezar por no perder dinero. Suena muy obvio, pero lo cierto es que, si ponemos dinero de nuestro bolsillo para realizar trabajos, no solo no estamos ganando, sino que estamos perdiendo capital.»

«Las historias de actualidad pueden ser cubiertas por agencias internacionales, pero el pulso de la información, las noticias más ocultas e interesantes -el eje del trabajo del corresponsal- no pueden ser contadas por alguien que desconozca el terreno.»



El periodismo se encuentra en una encrucijada, sacudido por las nuevas tecnologías y una nueva manera de informar pero, por eso mismo, está más presente que nunca en nuestra sociedad. Si esta profesión te apasiona, este libro te mostrará que las oportunidades a tu alcance son enormes, que hoy más que nunca puedes desarrollar tu carrera con éxito y solidez. Si estás dispuesto a ser un periodista receptivo y abierto al futuro, a ser flexible y global y a disfrutar del camino a pesar de los obstáculos, descubrirás una fascinante profesión de la que podrás vivir todo lo bien -sí, económicamente también- que quieras.

Marta Gómez-Rodulfo es escritora, periodista freelance desde el año 2000 y docente. Creadora del taller “Cómo ser periodista freelance y no morir en el intento”, ha sido corresponsal desde México para El Mundo y colaborado con El País, Telva, Yodona y El Universal México, entre otros medios.