Exclusiva: Fernando Baeta, 'número dos' de Pedrojota, se marcha de 'El Español'

Fernando Baeta abandona la redacción de El Español. El periodista, que ejercía el cargo de vicedirector del digital de Pedrojota Ramírez, ha decidido largarse sumándose a la larga lista de redactores y veteranos periodistas que se han ido dando portazo en la redacción de Av. de Burgos.

"He dejado de trabajar en El Español, pero no voy a abrir la boca. No quiero decir nada más". Estas han sido las únicas palabras que en conversación telefónica Baeta ha querido decir a Periodista Digital al ser consultado sobre su marcha.



Las razones de la marcha del 'número dos' de Pedrojota no han trascendido pero en fuentes internas de El Español aseguran que podía deberse a diferencias económicas.

Baeta, que se había incorporado a El Español desde sus inicios en febrero de 2015, engrosa con su salida la lista de reconocidos profesionales que se han marchado despavoridos del diario de Pedrojota, al que critican carecer de un proyecto periodístico sólido y fiable.

Ana Romero, John Müller, Esteban Urreztieta y ahora Fernando Baeta fueron algunos de los históricos del diario El Mundo a los que Pedrojota había fichado a golpe de talonario y que han dejado la redacción tras perder confianza en el proyecto.

Fernando Baeta fue uno de los artífices del éxito del liderazgo de elmundo.es durante la última década y media y hombre de plena confianza de Pedrojota Ramírez.

Muy triste. Una de las mejores periodistas de nuestra redacción. Autora de joyas como esta https://t.co/G8aSeALThV https://t.co/OKegSdQdYo — Eduardo Suárez (@eduardosuarez) February 4, 2016

La salida de un profesional respetado como Baeta suma más confusión al enrarecido ambiente que hay en la redacción desde que la salida de Eduardo Suárez, uno de los fundadores del proyecto y marido de María Ramírez, la hija de Pedrojota, hicieron saltar por los aires el núcleo duro de la dirección. --¿Qué está pasando en 'El Español' de Pedrojota? Sorpresa por el despido de Ana Tudela por motivos "disciplinarios"--

Podríamos nombrar a toda una lista de periodistas entre los que se cuentan Ana Tudela, Jordi Pérez Colomé, Nacho Carretero o Mariangela Paone, que han dejado el periódico una vez que el director adjunto Miguel Ángel Mellado se hizo con las riendas del día a día de la redacción sustituyendo a Suárez.

El caso más sorprendente fue el fichaje estrella de El Español, el periodista de investigación Esteban Urreiztieta, que a los pocos meses anunció que se volvía a El Mundo. Otros como Javier Negre ni siquiera llegaron a estrenarse en el periódico y pidieron su readmisión inmediata en Unidad Editorial.