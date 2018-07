Maldito heteropatriarcado: cuando las que acosan a los reporteros en Rusia son mujeres

La reportera de Mediaset, María Gómez, ha publicado un vídeo en el que se aprecia el acoso al que se han visto sometidas las reporteras, y ella misma, durante su trabajo en el Mundial de Rusia.

Pero resulta que no solo acosan a reporteras sino a reporteros pero eso no cuenta para las feministas. Es el caso del periodista mexicano de la ESPN Miguel Álvarez. El reportero se encontraba a las afueras del estadio Krestovski, cuando de pronto dos mujeres comenzaron a besarlo y abrazarlo.

Quién piense que no es peligroso, que no hay riesgos al hacer un enlace periodístico es porque no ha visto este video...

Esto es el mundial de #Rusia2018 desde #Moscú 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/0DuB2k9pBL