La 'musa del cuñadismo' Marchante, el 'florero' María Gómez y el odiado 'machista' Soto Ivars: "Ya da igual que alguien diga algo o no lo diga"

Se le ha pasado una cosa a Juan Soto Ivars haciendo el análisis de la tremenda movida inventada entre las periodistas María Gómez y Mónica Marchante; que no fue La Vanguardia quien dio la voz de aviso sobre el fake del contenido (a las 17.23 de la tarde como dice Ivars), sino Periodista Digital (a las 16.00 horas y después de haberlo corroborado con la propia Marchante), aunque se publicó en el interior de una noticia y ya se sabe que hoy en día solo se leen los titulares... El Mundo' se inventa unas declaraciones de la periodista Mónica Marchante machacando a María Gómez.



En cualquier caso la que se lió este 3 de julio de 2018 fue absolutamente brutal. El diario El Mundo sacó publicado un texto muy duro atribuyéndoselo a la prestigiosa periodista Mónica Marchante en contra (y con gruesos argumentos) de la reportera María Gómez que ha enarbolado la bandera del feminismo en el Mundial de Mediaset. La reportera de Mediaset que se está llevando más palos que De Gea por enarbolar el feminismo y dedicarse a hablar del físico de los jugadores.

Como en el periodismo de hoy en día nadie corrobora nada, fueron varios los medios que repicaron esta información que no acudía a ninguna fuente original, salvo a un tuitero anónimo y de dudosa fiabilidad.

El columnista de El Confidencial, Juan Soto Ivars, experto en linchamientos en redes sociales -y protagonista de ello en otras ocasiones por 'machista'-, explica cómo se fraguó el fake new que ha tocado la moral a una Mónica Marchante que disfrutaba de sus vacaciones. El periodista Soto Ivars sale a defender a los apedreados en la caza de brujas y se convierte en otro hombre en la pira tuitera.



Hemos llegado a un punto de sensacionalismo en el que da exactamente igual que alguien diga algo o no lo diga. Los clics no esperan a remolones y mucho menos a profesionales. Nada debe amenazar nuestro beneficio, que nadie te quite tu tesoro, tu clic, ¡Gollum! ¿Pruebas? Mónica Marchante, en la mañana del martes, se ha convertido en la musa del cuñadismo gracias a las violentas declaraciones contra María Gómez que Marchante no ha hecho, pero que aparecen en un montón de medios de comunicación. Esto activa la polémica en un momento en que el feminismo y su oposición son gasolina de alto rendimiento para cualquier contenido viral.

Mónica Marchante podría haber sido la "musa del cuñadismo", como dice Ivars, y para muchos lo seguirá siendo porque no atenderán a que esas palabras fueron irreales. También María Gómez podría haber sido la "periodista florero", pero la veterana reportera de Movistar Plus -y pareja de Nico Abad, compañero a su vez de María Gómez- no publicó nunca esto.

Lo que sí ha quedado bastante corroborado en toda esta movida, es que basta un rumor para convertir a alguien en trending topic, para que una noticia falsa se viralice a una gran velocidad, que los linchamientos no se tienen por qué sustentar en ninguna verdad y en definitiva, "hemos llegado a un punto en el que da exactamente igual que alguien diga algo o no lo diga", como explica Ivars.