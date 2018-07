Un veterano político del PP se confiesa a ABC: "Nuestra política de comunicación ha consistido en ayudar a nuestros enemigos"

Pancartas impregnadas con consignas orwellianas para que las mentiras parecieran verdaderas. Esa ha sido la política de comunicación que el PP de Mariano Rajoy puso en marcha en las principales televisiones de España. Consignas que se pergeñaban en la oscuridad del despacho de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en connivencia con gurús mediáticos como Juan Luis Cebrián, Jaume Roures o Mauricio Casals.

En plena campaña de falsas primarias en el PP, los que estuvieron callados como muertos comienzan a hablar y a decir aquello que criticaban en privado pero no se atrevían a decir en público.

Es el caso de un veterano político del PP, "un veterano de incontables batallas electorales, hoy apartado a un segundo plano, que ocupó cargos institucionales muy importantes en distintos gobiernos populares", que se confiesa a Isabel San Sebastián en ABC en una columna publicada este 9 de julo 2018 y titulada "No me reconozco en este partido".

Este político del PP no entiende que Sáenz de Santamaría haya ganado a Pablo Casado:

«Nunca pensé que fuese a ganar ella. La que entregó a nuestros enemigos el control de los medios de comunicación que llevan años machacándonos. La que castigó a las clases medias, nuestros votantes naturales, con una fiscalidad insoportable. La responsable de que las cosas hayan llegado en Cataluña hasta donde han llegado. La candidata que gusta a la izquierda. Me dicen hace unos meses que la militancia se iba a decantar por ella y no me lo creo. Yo no me reconozco en este partido. No es mi PP».