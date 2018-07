El memorable tuit que rescata las palabras de Sánchez y le invalida para seguir en Moncloa

Dice el refrán que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras y a Pedro Sánchez le han pillado precisamente por sus afirmaciones.

En plena ola feminista y con el juicio de La Manada de fondo, al presidente del Gobierno se le ocurrió esta 'genialidad':

Este es un Gobierno feminista y no tiene miedo a decirlo: si dice que no, es que no, y si no dice que sí, es que no.