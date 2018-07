Somanta de estacazos a la feminazi Barbijaputa por su salvaje ataque machista a Pérez-Reverte

El verano es una época que para quienes están durante todo el año dale que dale al mono, aunque sea de goma, les cuesta entonarse y encontrar temas recurrentes.

Eso es lo que le está pasando a la 'egregia' colaboradora del diario de Ignacio Escolar (eldiario.es), Barbijaputa, que tiene que recurrir a meterle el dedo en los ojos a escritores como Arturo Pérez-Reverte y Javier Marías o a políticos del PP y de Ciudadanos para que el personal le ría las gracias.

Ejemplo de uso:



1. Si no aceptáis pulpo, me enreverto.



2. Me javiermaría muchísimo que las feministas quieran acabar con todo.