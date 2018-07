Hermann Tertsch revoluciona Twitter con su tuit de quita y pon sobre Pedro Sánchez: "Perfecto gilipollas"

Hermann Tertsch no deja indiferente a nadie en redes sociales. Se podrá estar de acuerdo o no con su línea argumental y sus pensamientos políticos, pero lo cierto es que no deja indiferente a nadie.

El periodista de ABC subía a la red del estornino un mensaje en el que le daba palos a Pedro Sánchez y le definía como un "perfecto gilipollas".

Como el propio Tertsch reconoce posteriormente, tuvo que retirar el mensaje, pero no por el motivo que algunos podrían pensar, una orden de la propia red social, sino por respeto a sus propios seguidores.

Me han pedido que retire mi tuit en el que llamo perfecto gilipollas al jefe del gobierno por lanzar al mundo la falsa impresión de que en España las mujeres son permanentemente acosadas y aterrorizadas por manadas de violadores de los que él va a limpiar las calles. Lo acepto. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 19 de julio de 2018

Aunque a renglón seguido reconoce que sigue pensando exactamente lo mismo del presidente del Gobierno: