Pilar Urbano dinamita la Casa Real con un duro mensaje contra Don Juan Carlos I: "Renuncia al título y abandona La Zarzuela"

Las canas y la experiencia le dan la autoridad para lanzarle al Rey emérito, Juan Carlos I, una ofensiva sin disimulo alguno.

Para Pilar Urbano, el monarca padre está retardando lo que debería de ser una decisión inapelable, que renuncie el título nobiliario y que, de propina, abandone también La Zarzuela para que no estigmatice ni la figura ni la obra de su hijo, el Rey Felipe VI.

Asegura la escritora este 21 de julio de 2018 en El Español que:

Nunca he sido okupa, y menos de un hombre que fue Rey; pero si yo estuviese ahora bajo la camisa de Juan Carlos I podría decir, sin recurrir a la imaginación, que está pasando un momento áspero y penoso. Más duro que el de la abdicación, cuyos maquinistas pudieron revestirlo con la grandeza de un despedirse y despojarse en vivo. El momento más incierto de su vida. Por muy neomonárquico que sea el flamante gobierno de Pedro Sánchez, su debilidad parlamentaria y la falta de influjo político de personajes como González, Guerra o Rubalcaba, 'exiliados' por Sánchez, no permiten confiar en su apoyo cara a los episodios que se avecinan.

El PP, desapoderado y en guerra civil, tampoco es muleta. Y aunque fuera cierto lo que en septiembre de 2013 afirmaba The New York Times: "Juan Carlos I posee una fortuna personal de más de dos mil millones de euros". El dinero no paga amigos cuando quien lo fue todo está en la hondonada, sin autoridad moral y sin capacidad de influencia. En este cuarto de hora, Don Juan Carlos sólo se tiene a sí mismo.