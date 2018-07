El cobarde 'tuit fake' sobre Pérez-Reverte incendia las redes: "Hijo de puta, para hablar de Sevilla te lavas la boca"

Le han intentado meter en un lío impresionante a Arturo Pérez-Reverte, pero la chapuza ha sido tan evidente que pocos tuiteros han caído en la trampa.

Y es que quien siga los mensajes del académico en redes sociales, especialmente en Twitter, sabe que no es capaz de proferir ni esas amenazas, ni usar un lenguaje tan grosero y, sobre todo, una gramática tan horrenda.

Sr. @perezreverte , me pregunto cómo es posible: 1. que un miembro de la RAE escriba semejante sandez 2. que un miembro de la RAE escriba semejante sandez con semejantes incorrecciones gramaticales pic.twitter.com/UnXQuj6Ali

Reverte responde a la usuaria:

¿Y no se responde que esa barbaridad no puede ser mía de ningún modo?

Es un mensaje dirigido a mí en 2012 por un sevillano ofendido, mensaje retuiteado en su momento por mí con otros igual de agresivos. que alguien ha recuperado, con muy mala intención, como montaje fuera de contexto. Cualquiera que me lea se da cuenta en el acto.

Y otro usuario rescataba como fue la respuesta de Reverte en 2012:

"-Tuitero (luego lo borró): semejante hijo de puta de tu calibre se merece que aun existe el Garrote Bil. Para hablar de Sevilla, te lavas la boca. MUERETE

-@perezreverte: El tuiteo anterior es mi favorito desde el domingo. No me digan que no es maravilloso. España en un tuit."