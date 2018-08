Verstrynge deja con el culo al aire a Escolar publicando con Sánchez Dragó el artículo que le había censurado

Increíble, pero cierto. Jorge Verstrynge, al que a estas alturas no vamos a descubrir como un convencido de los postulados podemitas, se ha llevado un tremendo varapalo al ver como su serie de artículos estivales para eldiario.es, el digital de Ignacio Escolar, ha muerto antes de ver la luz.

Sí, el primer artículo enviado a ese medio, además por encargo del propio director, ha sido censurado, tal y como desvela en elmundo.es Fernando Sánchez Dragó:

Así las gasta la izquierda. Sí, ésa que tanto presume de pluralismo, tolerancia y libertad de expresión.Mi blog es hoy una correa de transmisión entre mi viejo amigo, a mucha honra, Jorge Verstrynge, y los lectores, si los hay, de Dragolandia. En este territorio libre y exento de jurisdicción, sin más fronteras ni leyes que las derivadas de mi albedrío, el buen gusto y la buena educación, siempre se concede derecho de asilo a quien, solicitado o no, lo necesita.

Anoche me llamó Jorge, visiblemente divertido y algo soliviantado, por no decir indignado, para informarme de que en diario.es, cabecera digital aquejada de crónica cojera del pie izquierdo, le habían encargado una serie de artículos y de que, una vez enviado el primero, había recibido la sorprendente (o no) noticia de que la censura ideológica se había abatido sobre él y de que no lo publicarían porque los lectores habituales del periódico no soportarían (sic) su contenido.