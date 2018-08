Gran despelote en las redes con las mentiras del currículum de Begoña y los enchufes de Sánchez

El despelote, como no podía ser de otra manera, es total (Lo que no te cuenta la RTVE de Iglesias: Pedro Sánchez, abucheado en Sanlúcar).

Las mentiras del currículum de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su enchufe en el Instituto de Empresa en un puesto creado a su medida y con un sueldo que se mantiene en secreto, han desatado el humor y la imaginación de los internautas (La doble vara de medir del periodismo español: ¿Por qué Cristina Cifuentes si y Begoña Gómez no?).

Y han resucitado la vieja imagen del PSOE convertido en una agencia de colocación de enchufados ( La RTVE de Pablo Iglesias silencia el 'enchufe' de Begoña pero se hincha a hablar del máster de Casado).

En este caso con unas prisas desmesuradas dada la precariedad en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los internautas recuerdan, una a una, las mentiras de su currículum, y le imaginan como un sastre de alta costura, haciendo un traje a medida para colocar a su mujer.

— Pedro, creo que en vacaciones deberíamos viajar en coche y no usar el avión. Así evitamos más polémica.

— Pero tu has visto como está el precio del diesel, Begoña?

— Lo del diesel ha sido cosa tuya. Además, nuestro coche es gasolina...

— No me lleves la contraria, fascista! pic.twitter.com/nrFAnsionQ