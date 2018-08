El tuit de Pérez-Reverte sobre la exhumación del cadáver del General Franco que incendia Twitter

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha publicado una viñeta de J.M. Nieto (@HUMORJMNIETO) que, a su juicio, "lo clava" en lo referente a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos (Somanta de estacazos a la feminazi Barbijaputa por su salvaje ataque machista a Pérez-Reverte ).



En la viñeta, publicada en ABC con el título Viejos rencores, Nieto muestra a dos ratas acercándose a un mostrador, donde solicitan apuntarse al "grupo de autoayuda para superar viejos rencores de la Guerra Civil Española".

"Muy bien. ¿De qué bando proceden?", pregunta la funcionaria, a lo que las ratas responden "Leovigildo", "Hermenegildo", "Hermenegildo El Traido". "Calla, Arriano", le responde entonces la otra rata:

El chiste compartido por Pérez-Reverte ha dado a entender a algunos que el escritor no le da la importancia que merece a la exhumación del dictador:

Arturo, aunque parezca una tontería y que solo son unos huesos, le exhumación es un paso muy grande para esta democracia. No tiene ningún sentido que en el Valle de los CAÍDOS pongan al responsable de tantas muertes junto a sus víctimas, no es venganza, es justicia.

A lo que Pérez-Reverte ha matizado sobre la exhumación, según recoge huffingtonpost:

No me opongo a ello. Sólo digo, pues me preguntaron, que a mí me da igual que lo exhumen, se lo fumen o hagan con su mojama empanadillas. Tengo cosas más importantes en las que pensar. Si para otros es importante, hacen bien en ocuparse de eso. Cada cual tiene sus prioridades.